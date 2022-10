நிஜ கேரக்டரை காட்டிய ராதிகா.. பாக்யாவின் பாசத்தை பீல் பண்ணும் கோபி.. கடைசியில் எடுத்த திடீர் முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் கோபியின் நிலைமையை பார்த்து நெட்டிசன்கள் பலரும் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

இரண்டாவது திருமணம் செய்திருந்த கோபி தற்போது ஒரு காபிக்கு கூட வலி இல்லாமல் அலைந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து அவருடைய தந்தையான ராமமூர்த்தி கலாய்த்து விட்டிருக்கிறார்.

இதுவரைக்கும் தன்னுடைய பழைய வீட்டில் இருந்த நிலைமைக்கும் இப்போது இருக்கும் நிலைமைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை கோபி நினைத்து பார்த்து பீல் பண்ணி வருகிறார்.

வெளிவந்த ராதிகாவின் உண்மையான முகம்.. கோபி இனி எடுக்கப் போகும் புது முடிவு- பாக்கியலட்சுமி எபிசோட்

English summary

Many netizens are getting upset after seeing Gopi's condition in Bakkiyalakshmi serial which is being aired on Vijay TV.His father, Ramamurthy, is shocked to see that Gopi, who was married for the second time, is now walking without pain even for a cup of coffee. Until now, Gopi has been thinking about the difference between the situation in his old house and the current situation.