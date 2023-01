பிக் பாஸுக்கு பிறகு அம்பேத்கர் படத்திற்க்கு முன்பு விக்ரமன் செய்த செயல்... பாராட்டும் ரசிகர்கள்

Television

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி நேற்றோடு முடிவடைந்து இருக்கிறது.

இந்த நிலையில் இந்த சீசனில் டைட்டிலை அசீம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார். அடுத்ததாக விக்ரமன் ரன்னராக ஆகியிருக்கிறார். ஷிவின் ரன்னர் அப் ஆகி இருக்கின்றார்.

விக்ரமன் ஜெயிக்கவில்லையே என்று ரசிகர்கள் பலர் பீல் பண்ணிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

இந்த நிலையில் தனக்கு கப்பு கிடைக்காவிட்டாலும் வெளியே வந்ததும் விக்ரமன் அம்பேத்கரின் புகைப்படத்திற்கு பூக்களை தூவி ஜெய் பீம் என்று வீர கோஷம் இட்டு இருக்கிறார்.

Bigg Boss Tamil Season 6 has ended yesterday.Azeem has won the title this season. Next Vikraman has become a runner. Shivin is the runner up.Many fans are complaining that Vikraman did not win.In this situation, even though he did not get kapu, when he came out, he sprinkled flowers on Vikraman Ambedkar's photo and raised the heroic slogan Jai Bheem.