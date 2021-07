இப்படி ஒரு மகள் இருக்கும்போது.. வலியாவது ஒன்னாவது.. அர்ச்சனா போட்ட சூப்பர் போஸ்ட்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : உண்மையில் மகள்கள் நமக்கு 2ம் தாய் என்று சொல்வது 100க்கு 100 அர்த்தமுள்ளது. அதை அர்ச்சனாவின் மகள் நிரூபித்து வருகிறார். அம்மாவுக்கு முழுத் துணையாக இருப்பது இவர்தான்.

மகள்களைப் பெற்ற தாய்க்கும், தந்தைக்கும் கடைசி வரைக்கும் ஆதரவு இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும் என்று சொல்வார்கள். அதையும் அர்ச்சனாவின் மகள் நிரூபித்தபடி இருக்கிறார். ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் தான் எவ்வளவு மெச்சூர்டாக இருக்கிறோம் என்பதை நிரூபித்து வருகிறார்.

அம்மாவுக்கு உறுதுணையாக ஒரு மகளாக, ஒரு தத்துவார்த்த ஆதரவாக இந்த சின்ன வயதிலேயே அசத்திக் கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சனாவின் மகள் சாரா. உண்மையில் இவர்தான் அம்மாவுக்கு மிகப் பெரிய பலமாக திகழ்கிறார் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை.

English summary

VJ Archana has returnd to home after a major surgery in the head. She is recovering fast and has posted a post in her Instagram.