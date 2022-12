கணவரோடு "மகிழ்ச்சியை” பகிர்ந்த விஜே பாவனா..இதை மறைத்து வைத்திருந்திருக்கிறாரே?குவியும் வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தொகுப்பாளராக பலருக்கும் பரீட்சையமான விஜே பாவனா சமூக வலைத்தளத்தில் கணவரோடு எடுத்த புகைப்படத்தோடு வெளியிட்ட பதிவு ரசிகர்களின் மத்தியில் அதிகமாக வாழ்த்துக்களை பெற்று வருகிறது.

மாலத்தீவில் தன்னுடைய திருமண நாளை வெகு விமர்சனமாக கொண்டாடிய விஜே பாவனா தனக்கு திருமணம் முடிந்து பத்து வருடங்கள் முடிந்து விட்டது என்று கூறி அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்திருக்கிறார்.

English summary

VJ Bhavana, who is a test for many as an anchor, posted a picture with her husband on social media and is getting many congratulations from fans.VJ Bhavana, who celebrated his wedding day in the Maldives with much fanfare, surprised everyone by saying that ten years have passed since his marriage.