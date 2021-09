போற வர்றவங்க எல்லாம் அனுதாபமாக பாக்குறாங்க..2021 ரொம்ப மோசமாக இருக்கு..புலம்பும் மணிமேகலை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகை மணிமேகலை கார் ஆக்சிடெண்ட் ஆனதால் அவருடைய ரசிகர்கள் பெரும் அதிர்ச்சி அடைந்து இருக்கின்றனர்

ஏற்கனவே இவருக்கு இப்போது தான் உடல்நிலை சரியானது, அதுக்குள்ள இப்படியா என்று பலர் புலம்பி வருகின்றனர்.

ஆக்சிடென்ட் நடந்த இடத்தில் வீடியோவை எடுத்து அதை தன்னுடைய சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்ட மணிமேகலைக்கு பாசிட்டிவ் கமெண்டுகள் மட்டுமல்லாமல் நெகட்டிவ் கமெண்ட்களும் வந்து கொண்டு இருக்கிறது.

English summary

Vijay TV host VJ Manimegalai has just bought a new car and the news that his car has become an accident has gone viral. A video of him posted on social media explaining that it was not a new car and that he had no blow has gone viral and he is asking everyone to be careful while driving.