ரசிகர்களின் கேள்விக்கு காண்டான விஜே பார்வதி கொடுத்த பதில்... இவ்வளவு டீட்டைலாவா பேசணும்..!!

oi-V Vasanthi

சென்னை: தனது அம்மாவின் பிறந்தநாளையொட்டி பகிர்ந்துள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் வாழ்த்துக்களுடன் மட்டுமின்றி தன் குடும்பம் பற்றிய விபரங்களை பகிர்ந்து.. போதுமா? டீட்டைல்? என்று கேட்டுள்ள விஜே பார்வதியிடம் போதாது என்று கூறி இன்னும் பல விபரங்களை கமெண்ட்களில் விஜே பார்வதியின் ரசிகர்கள் கேட்டு வருகின்றனர்.

எதுவாக இருந்தாலும் ஓபன் ஆக பேசித்தான் விஜே பார்வதிக்கு பழக்கம் போல என்று பலர் கலாய்த்தும் வருகின்றனர்.

VJ Parvathy who wanted to wish her mother on her birthday has become wanted by netizens by not only wishing her but also giving some details."Mom is 68 years old today. A strong intelligent soul. I am now 26 years old and I was born when my mother crossed 40 years. I am 36 years old and have a son. Has own brother and own sister who is 30. Enough? Details." posted that