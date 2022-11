அம்மா "அதற்கு” அடிமை ஆவதற்கு காரணம்? அம்மாவின் இறப்பு நேரத்தில் நடந்ததைப் பற்றி கண்ணீரோடு பேசிய வனிதா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகை வனிதா விஜயகுமார் அவருடைய அம்மாவின் நினைவுகளை பற்றி சமீபத்தில் பேசி இருக்கிறார். அந்த வீடியோவை ரசிகர்கள் பலரும் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

நடிகை வனிதாவின் அம்மாவான மஞ்சுளா இறக்கும்போது வனிதாவின் அப்பாவான விஜயகுமாரிடம் சத்தியம் வாங்கிக்கொண்டு தான் இறந்து போனாராம் ஆனால் அதை அவர் நிறைவேற்றவே இல்லை என்று வேதனையோடு தெரிவித்து இருக்கிறார்.

English summary

Actress Vanitha Vijayakumar recently spoke about her mother's memories. Many fans are sharing that video.Actress Vanitha's mother, Manjula, has taken an oath from Vanitha's father Vijayakumar when she died, but he has painfully stated that he never fulfilled it.