அசீம், விக்ரமன் பற்றி உண்மையை லைவில் உளறிய அமுதவாணன்.. மொத்த பிரச்சனைக்கும் காரணம் இதுதானா?

பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு விக்ரமன் மற்றும் அசீம் கேரக்டர் பற்றி பேசிய அமுதவாணன்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு அமுதவாணன் லைவில் ரசிகர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் கூறியிருக்கிறார்.

ஆரம்பத்தில் இருந்து விக்ரமனோடு அதிகமாக சண்டையில் ஈடுபட்ட காரணத்தை பற்றி ரசிகர்களின் கேள்விக்கு அமுதவாணன் பதில் கூறியிருக்கிறார்.

யார் என்ன சொன்னாலும் அசீமுடைய கேரக்டர் இதுதான் என்று அசீமுடைய உண்மை குணத்தை பற்றி ரசிகர்களோடு அமுதவாணன் பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு பிக் பாஸ் போட்டியாளர்களை பற்றி அமுதவாணன் கூறிய கருத்து பலருக்கும் வியப்பை கொடுத்து இருக்கிறது.

English summary

After Bigg Boss Tamil Season 6, Amudavanan answered the questions of the fans live.Amudhavanan has answered the fans' question about the reason why he was fighting so much with Vikraman from the beginning.Amudhavanan shared with the fans about Azeem true character that no matter what anyone says, this is the character of Azeem.Amudavanan's comment about the Bigg Boss contestants after the Bigg Boss show has surprised many.