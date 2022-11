கத்தி பேசும் தனம்.. பாய்ந்து வரும் மணிகண்டன்..உண்மையில் நடந்தது இதுதான்!குறும்படத்தில் உடைந்த குட்டு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் சிக்ஸ் நிகழ்ச்சியில் தனம் மற்றும் மணிகண்டன் இடையே இன்று காரசாரமான சண்டை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.

இந்த சண்டையில் யார் மீது தப்பு என்பது 24 மணி நேர எபிசோடில் தெளிவாக காட்டப்பட்டு இருக்கிறது. இதை பார்த்த நெட்டிசன்கள் இந்த நடிப்பு தேவையா? என்று திட்டி வருகிறார்கள்.

ப்ரமோவை பார்த்த ரசிகர்கள் பலர் இதில் யார் மீது தப்பு என்பது புரிந்து கொள்ள முடியாமல் திணறிக் கொண்டிருக்கும்போது, தனம் மற்றும் மணிகண்டன் சண்டையை வைத்து தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் ஒரு பரபரப்பான விவாதம் நடந்து வருகிறது.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 show between Dhanam and Manikandan is going on today. Who is at fault in this fight is clearly shown in the 24 hour episode. Did the netizens who saw this need this performance? While many fans who have seen the promo are struggling to understand who is at fault, there is currently a heated discussion on social media regarding the Dhanam and Manikandan fight.