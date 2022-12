சீரியல் இயக்குனர் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்காத காரணத்தை கூறிய கேப்ரில்லா..நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ஈரமான ரோஜாவே சீசன் இரண்டில் இயக்குனர் திடீரென இறந்து விட்டார்.

அவருடைய மறைவிற்கு பலர் வருத்தத்தை தெரிவித்து வந்த நிலையில் கெப்ரில்லா சமூக வலைத்தளத்தில் வருத்தத்தை தெரிவிக்காமல் இருந்து வந்தார்.

ரசிகர்கள் அதிகமானோர் தற்போது தொடர்ந்து கேட்டு வரும் கேள்விகளுக்கு முதல் முறையாக விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்.

English summary

The director died suddenly in season 2 of Vijay TV's Eramana Rojave.While many mourned his death, Gabriella remained silent on social media.For the first time, he has explained the questions that many fans are constantly asking.