இந்த வேலை என்கிட்ட ஆகாது.. இனி இதுதான் என் முடிவு.. ராபர்ட்க்கு வார்னிங் கொடுத்த ரட்சிதாவின் கணவர்

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக இருக்கும் ரட்சிதா மகாலட்சுமியிடம் ராபர்ட் மாஸ்டர் நடந்து கொள்ளும் விதத்தைப் பற்றி ரட்சிதாவின் கணவர் முதல் முறையாக வார்னிங் கொடுத்து இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஆரம்பத்தில் இருந்து ரட்சிதா என்னுடைய கிரஷ் என்று அவரிடம் காதல் லீலைகளில் ஈடுபட்டு வரும் ராபர்ட் மாஸ்டர் பற்றி சமூக வலைதளத்தில் பலரும் கருத்து தெரிவித்து வரும் நிலையில் ரட்சிதாவின் கணவருடைய கருத்துக்கு பலர் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Rachitha's husband has given a warning for the first time about Robert Master's behavior towards Rachitha Mahalakshmi, who is a contestant in Bigg Boss Tamil season 6. Since the beginning of the Bigg Boss show, Rachitha is my crush, many people are commenting on the social media about Robert Master who has been romantically involved with her. Many are supporting the idea.