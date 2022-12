ஸ்கூல் படிக்கும்போதே "அப்பாவேயே கூறி பொய் சொல்ல கோபிநாத்” எழுதிய கடிதம்.. என்னென்ன சொல்லி இருக்காரு!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் நடுநிலையான தீர்ப்பு வழங்கி ரசிகர்களின் மத்தியில் செல்வாக்கு மிக்க தொகுப்பாளராக இருக்கும் கோபிநாத் சிறுவயதில் செய்த ஒரு செயல் சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்களால் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

ஹாஸ்டலில் படிக்கும் போது தன்னுடைய அப்பாவிற்காக எழுதிய கடிதத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் பலரும் எப்படி தலைவன் அப்போவே எப்படி பிளான் பண்ணி இருக்காரு என கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

நிஜத்தில் பிக் பாஸுக்குள் இதுதான் நடக்கிறது.. நான் அப்படி நடந்துக்க காரணம்.. உண்மையை உளறிய குயின்சி

English summary

An act of Gopinath, who is an influential anchor among the fans, has been widely shared by fans on social media as a child, giving a neutral verdict on Vijay TV's show Neeya Naana.Seeing the letter he wrote for his father when he was studying in the hostel, many fans are wondering how Thalaivan could have planned it back then.