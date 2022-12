வருங்கால கணவரை குறித்து சந்திரலேகா கதாநாயகியின் உருக்கமான பதிவு.. ஆரம்பத்தில் தெரியாமல் போய்விட்டதாம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் எட்டு வருடங்களாக ஒளிபரப்பாகி சமீபத்தில் முடிவடைந்த சந்திரலேகா சீரியலின் கதாநாயகி ஸ்வேதா தற்போது வெளியிட்ட பதிவு ரசிகர்களின் மத்தியில் வாழ்த்துக்களை பெற்று வருகிறது.

முதல் முறையாக தன்னுடைய வருங்கால கணவரை குறித்து ஸ்வேதா உருக்கமான பல தகவல்களை கூறி இருக்கிறார்.

என்னாது சந்திரலேகா சீரியலுக்கு விரைவில் கிளைமாக்ஸ்?..

English summary

Shwetha, the heroine of the Chandralekha serial which aired on Sun TV for eight years and recently ended, is receiving congratulations from the fans for her recent release.For the first time, Shwetha has revealed many intimate details about her future husband.