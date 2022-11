எதிர்நீச்சல்: தாரா பாப்பா கேட்ட ஒரே கேள்வியால் ஆடிப் போன சக்தி.. இது என்ன புது கதையா இருக்கு..!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் நந்தினியின் குழந்தையாக இருக்கும் தாரா பாப்பா கேட்ட கேள்வியால் சக்தி நடுங்கிய வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்களால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

எதிர்நீச்சல் சீரியலில் தான் அனைவரும் கேரக்டராக நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பார்த்தால் சீரியலை தாண்டியும் இவர்கள் செய்யும் செயல்கள் காமெடியாக இருக்கின்றது.

English summary

Sun TV, Ethirneechal Serial In the the video of Shakthi shaking because of the question asked by Nandini's child Tara Papa is being shared by fans on social media.If you see that everyone is acting as a character in the Ethirneechal serial, their actions beyond the serial are comedy.