அசீம் பற்றி நல்ல விதமாக பேசிய ரச்சிதா...காரணம் இதுதானா? ஆனால் அதை மட்டும் மறக்கவில்லையாம்!

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த ரச்சிதா முதல் முறையாக விஜய் டிவியின் அதிகாரப்பூர்வமான சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் லைவில் ரசிகர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்து இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் இருக்கும்போது அசீம் மற்றும் ரச்சிதா இருவரும் மாறி மாறி குற்றச்சாட்டுகளை வைத்து வந்த நிலையில் தற்போது ரச்சிதா பேசியது அனைவருக்கும் வியப்பாக இருக்கிறது.

ரச்சிதா முதல்முறையாக அசீமிடம் தனக்கு பிடித்த விஷயங்கள் அனைத்தையும் ரசிகர்களோடு பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் அசீமை திட்டிய ரச்சிதா.. வெளியே வந்ததும் டைட்டில் விஷயத்தில் கூறும் கருத்து

English summary

Rachitha, who came out of Bigg Boss Tamil Season 6, for the first time answered fans' questions live on Vijay TV's official social media page.While both Azeem and Rachitha have been making accusations on each other while inside the Bigg Boss show, Rachitha is now surprised by what Rachitha has said.For the first time, Rachitha has shared all her favorite things about Azeem with her fans.