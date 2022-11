எம்மா இது உங்களுக்கே ஓவரா தெரியலையா? நியாயமே இல்லாமல் பேசும் மாமியார்.. செம பதிலடி கொடுத்த கோபிநாத்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் தற்போது எங்களுக்குள் சண்டையை மூட்டாதே மாமியார் மருமகள் என்ற தலைப்பில் நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது.

மாமியார் ,மருமகள் சண்டைக்கு ஆண் தான் காரணம் என்று தலைப்பின் அடிப்படையில் விவாதம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும்போது ஒரு மாமியார் தன்னுடைய மருமகள் மகனுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று எடுத்த பாடத்தை பார்த்து அவருக்கு கோபிநாத் தக்க பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார்.

English summary

In Vijay TV's Neeya Nana program, a program is currently being conducted under the title "Don't start a fight between mother-in-law and daughter-in-law". Gopinath has given a suitable response to a mother-in-law after seeing the lesson taken by a mother-in-law that she should serve her son.