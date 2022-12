கதாநாயகிக்காக மாற்றப்பட்ட சன் டிவி சீரியல் கதை.. சீரியலிலும் கர்ப்பம்! எதிர்பார்க்காத மாற்றங்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிரபலமான சீரியலில் கதாநாயகிக்காக மொத்த கதையும் மாற்றப்பட்டு இருக்கிறது. இது ரசிகர்களின் மத்தியில் வியப்பை கொடுத்து இருக்கிறது.

நிஜ வாழ்க்கையிலும் கர்ப்பமாக இருக்கும் நடிகைக்காகவே சீரியலிலும் அவர் கர்ப்பமாக இருப்பதாக கதை மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. அது சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் செவ்வந்தி சீரியலில் தான்.

English summary

The popular serial aired on Sun TV has changed the whole story for the heroine. This is surprising among the fans.The story has been changed to make her pregnant in the serial for the actress who is also pregnant in real life. It was in the sevanthi serial aired on Sun TV.