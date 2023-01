கடைசி நேரத்தில் பெட்டியை தூக்கிய அந்த நபர்? இதற்குத்தான் இப்படி ஒரு ஏற்பாடா? ரசிகர்கள் கேள்வி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி தற்போது 102 வது நாளில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

இதுவரைக்கும் எந்த சீசனிலும் இல்லாத வகையில் இந்த முறையாக பணப்பெட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ஏற்கனவே முதல் முறை வைத்த பணமூட்டையை கதிரவன் எடுத்துக் கொண்டு வெளியேறி இருந்தார்.

இந்த நிலையில் இந்த முறை பணப்பெட்டியை தூக்கிக்கொண்டு வெளியேறுவது அமுதவாணன் என்ற தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

கடைசி நேரத்தில் அசீம் குழந்தை பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் வராத காரணம்.. உண்மையை கூறிய அசீமின் தம்பி

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 is currently on its 102nd day.The money box has been placed in a manner that has never been seen in any season so far. Katiravan had already taken the first bag of money and left. In this situation, there are reports that this time it is Amudavanan who is leaving with the cash box.