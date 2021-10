பங்ஷனில் களைகட்டிய பிரச்சனைக்கு காரணம் அபிஷேக்கா?? சின்ன பொண்ணா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: மரியாதை தரவில்லை என்று தொடங்கிய பிரச்சனைக்கு யார் காரணம் என்று ரசிகர்கள் மத்தியில் பட்டிமன்றம் நடக்கிறது.

வயசில் பெரியவர்களுக்கு இந்த மாதிரியா மரியாதை கொடுப்பாங்க என்று ரசிகர்கள் பலர் போர்க்கொடி தூக்கி இருக்கின்றனர்.

வார்த்தைக்கு வார்த்தை அம்மா என்று கூறிக்கொண்டு அபிஷேக் செய்த செயல்தான் தற்போது நெட்டிசன்கள் மத்தியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் அபிஷேக்...குறுகுறுவென பார்க்கும் அண்ணாச்சி..இன்னைக்கு கச்சேரி இருக்கு

English summary

The first punkshan was celebrated yesterday on Bigg Boss. There is a minor problem that Priyanka did not call her by name as she was all set to sing a song on the occasion. A large number of fans have been commenting on the social media.