ஷாக்கிங்.. ஷவர்மாவுக்காக ஸ்டோர் ரூமில் இருந்த.. 500 கிலோ அழுகிய கோழிக்கறி.. கேரளாவில் அதிர்ச்சி!

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவின் எர்ணாகுளம் பகுதியில் அழுகிய நிலையில் இருந்த சுமார் அரை டன் (500 கி.கி) கோழி இறைச்சி பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இந்த இறைச்சி எர்ணாகுளம் பகுதியில் உள்ள ஓட்டல்களுக்கு ஷவர்மான மற்றும் கிரில் தயாரிக்க விநியோகிக்க இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

கடந்த 5 நாட்களுக்கு முன்னர் கேரளாவின் காசர்கோடு பகுதியை சேர்ந்த இளம்பெண் ஒருவர் ஆன்லைனில் பிரியாணி ஆர்டர் செய்து சாப்பிட்டதில் திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை உருவாக்கியுள்ளது. இதனையடுத்து இறைச்சி விற்பனை கடைகள், ஓட்டல்கள், ஓட்டல்களுக்கு இறைச்சி விற்பனை செய்யும் கடைகள் என எல்லா இடங்களிலும் சோதனை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியிருந்தனர்.

அதாவது காசர்கோடு பகுதியை சேர்ந்த 19 வயது இளம்பெண் அஞ்சு பார்வதி. இவர் புத்தாண்டை கொண்டாடும் விதமாக அன்று குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் சேர்ந்து ஆன்லைனில் உணவு ஆர்டர் செய்திருக்கிறார். ஒரு சாப்பாடு, இரண்டு குழிமந்தி பிரியாணி, சைட்டிஷ்கள் என பல உணவுகளை பார்வதி ஆர்டர் செய்திருக்கிறார். எதிர்பார்த்ததைப்போலவே உணவும் வந்திருக்கிறது.

English summary

The seizure of half a ton (500 kg) of rotting chicken meat in Kerala's Ernakulam area has created a stir. It has been found that this meat was distributed to hotels in Ernakulam area to make shawarma and grill.