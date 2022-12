கேரளாவில் கைமீறிய நிலைமை.. தீயாய் பரவிய பறவை காய்ச்சல்.. ஒரே நாளில் 6,000 பறவைகள் அழிப்பு!

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் பறவை காய்ச்சல் தீவிரமடைந்து வருவதால் கோட்டயம் மாவட்டத்தில் மட்டும் சுமார் 6000க்கும் அதிகமான பறவைகளை சுகாதாரத்துறை ஊழியர்கள் அழித்துள்ளனர். தொற்று பாதிப்பு தீவிரமடைந்தால் மாநிலம் முழுவதும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று கால்நடை மற்றும் கோழி பண்ணை வைத்திருக்கும் விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் பொதுவாக செப்டம்பர் தொடங்கி மார்ச் மாதம் வரை இந்த பறவை காய்ச்சல் தொற்று பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். பருவமழை மற்றும் குளிர் காலமான இந்த நாட்களில் பெரும்பாலான வெளிநாட்டு பறவைகள் இந்தியாவுக்கு வலசை வரும். இவ்வாறு வரும் பறவைகள் மூலம் இந்த தொற்று பரவுகிறது. இது மனிதர்களிடையே பெரிய அளவுக்கு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தாது என்றாலும் கூட்டமாக வாழும் பறவைகளிடையே கடும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

இந்த நோய் பாதித்த பறவைகளை சாப்பிடும்போது விதிவிலக்காக சிலருக்கு தொற்று பாதிப்பு ஏற்படும். எனவே தொற்று பாதிப்பு கண்டறியப்பட்ட உடனே இந்த பறவைகளுடன் மீதமுள்ள அனைத்து பறவைகளையும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் அழித்துவிடுவார்கள். அந்த வகையில் தற்போது கோட்டயத்தில் சுமார் 6,000க்கும் அதிகமான வாத்து, கோழி உள்ளிட்ட பறவைகள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன.

In Kottayam district alone, more than 6000 birds have been destroyed by the health department officials as bird flu is intensifying in Kerala. Farmers owning livestock and poultry farms have expressed their anguish that if the epidemic worsens, it will have a huge impact on the entire state.