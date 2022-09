புடவைக்கு மேலே கோட் எங்கே? ஆசிரியைக்கு "டார்ச்சர்".. துணிச்சலாக எடுத்த முடிவு! கேரளாவிலா இப்படி?

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: கேரள மாநிலத்தில் ஆசிரியைகள் கட்டாயம் அவர்கள் அணிந்திருக்கும் உடைக்கு மேல் ஓவர்கோட் அணிய வேண்டும் என்கிற விதி ஒரு சில தனியார் பள்ளியில் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது.

இந்த விதியை பின்பற்ற ஆசிரியையிடம் பள்ளி நிர்வாகம் கடுமையாக வற்புறுத்தியுள்ளதால், தனது பணியை ராஜினாமா செய்திருக்கிறார் பள்ளி ஆசிரியை ஒருவர்.

ஏன் ஆசிரியைகளுக்கு மட்டும் இந்த உடை கட்டுப்பாடு பின்பற்றப்படுகிறது என்றும் அவர் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார். தற்போது இந்த செய்தி கேரளா முழுவதும் பெரும் கவனம் பெற்றுள்ளது.

English summary

In the state of Kerala, the rule that female teachers must wear an overcoat over their clothes is being followed in a few private schools. A school teacher has resigned from her job as the school management has strongly pressured the teacher to follow this rule. He also questioned why this dress code is followed only for female teachers. Now this news has got a lot of attention all over Kerala.