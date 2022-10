சொன்னா கேட்க மாட்டியா? ஒழுங்கா உள்ளே போ! ‘கொம்பன்’ யானையை மிரட்டிய வன ஊழியர்! அப்படியே கேக்குதுங்க!

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : "போடா இங்கே நிக்காதே நீ நிற்பதினால் எல்லாரும் பயப்படுறாங்க.. காட்டுக்குள்ள போடா. என்ற வனத்துறை ஊழியரின் பேச்சைக் கேட்டு மீண்டும் காட்டுக்குள் சென்ற கொம்பன் என அழைக்கப்படும் காட்டு யானை குறித்த நெகிழ்ச்சியான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.

மனிதர்கள் பழக்கப்படுத்தி வளர்க்கும் உயிரினங்களில் மிகவும் பிரம்மாண்டமானது என்றால் அது யானைகள் தான். ஆதி காலங்களில் இருந்தே யானைகளை பழக்கப்படுத்தி தங்கள் வேலைகளை செய்ய வைத்திருக்கிறார்கள் மனிதர்கள்.

வன சூழியலைப் பொறுத்தவரை யானைகளின் பங்கு மகத்தானது. ஒரு யானைக் கூட்டம் ஒரு பகுதியை கடந்து செல்கிறது என்றால் அங்கு ஒரு வனப்பகுதி உருவாகிறது என்று அர்த்தம். அந்த அளவு யானைகள் வனவிலங்களில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளன.

English summary

A moving video of a wild elephant known as Komban who went back into the forest after listening to a forest employee in Kerala is going viral on social media.