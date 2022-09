”யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்” தென்மண்டல கவுன்சில் கூட்டத்தில் முழங்கிய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்!

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: தென் மாநிலங்கள் இடையே மொழி, கலாச்சாரம், பண்பாடு என நீண்ட வரலாறு அடிப்படையில் பல ஒற்றுமைகள் உள்ளதாகவும், மொழிகள் அனைத்தும் திராவிட மொழி குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவை என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

தென்னிந்திய மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் 30வது தென் மண்டல கவுன்சில் கூட்டத்தை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று தொடங்கி வைத்தார். இந்த கூட்டத்தில் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன், கர்நாடக முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை, ஆந்திர முதல்வர் ஜெகன் மோகன் ரெட்டு, தெலங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர் ராவ் மற்றும் புதுச்சேரி, லட்சத்தீவு, அந்தமான் நிகோபார் தீவுகள் ஆகிய யூனியன் பிரதேசங்களின் துணை நிலை ஆளுநர்கள் பங்கேற்றனர்.

அதனைத்தொடர்ந்து மாநிலங்களுக்கு இடையேயான கவுன்சிலின் தென் மண்டல கூட்டத்துக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் தலைமை வகித்த அமித் ஷாவுக்கு கேரளா முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் நினைவு பரிசு வழங்கினார். பின்னர் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கு பூங்கொத்து கொடுத்தார்.இந்தக் கூட்டத்தில் ஒவ்வொரு மாநில முதலமைச்சர்களும் 5 நிமிடங்கள் மட்டுமே பேசுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டது.

English summary

Union Home Minister Amit Shah inaugurated the 30th Southern Zonal Council meeting of South Indian States and Union Territories. In this Meeting TN CM MK Stalin said, All south languages belong to the Dravidian language family. We Are Closely related with Everything.