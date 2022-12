பிராமணர்கள் தான் சபரிமலை கோயில் தீட்சிதர் ஆக வேண்டுமா? ஹைகோர்ட்டில் பிற ஜாதி தீட்சிதர்கள் வழக்கு

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் உள்ள பிரசித்திபெற்ற சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் பிராமணர்கள்தான் தீட்சிதர்கள் ஆக முடியும் என்ற எழுதப்படாத விதிமுறைக்கு எதிராக பிற்படுத்த சமூகங்களைச் சேர்ந்த தீட்சிதர்கள் அம்மாநில உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளனர்.

கேரளாவில் குறிப்பிட்ட காலம் வரை அனைத்து துறைகளிலும் மலையாள பிராமணர்களின் ஆதிக்கம் அதிக அளவில் இருந்தது. கோயில்கள் முதல் அரசுத் துறைகள் வரை அந்த சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களின் கட்டுப்பாட்டில்தான் இருந்தன.

இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பிறகும் கூட இதே நிலைதான் அங்கு நீடித்தது. பிறகு கம்யூனிச, சோஷலிஷ சித்தாந்தங்கள் கேரளாவில் வலுப்பெறத் தொடங்கி, அரசியல் இயக்கங்களாகவும் மாறியதால் அனைத்து சமூகத்தினரும் அரசுத் துறைகளில் கால்பதிக்க தொடங்கினர். அதன் ஒருபகுதியாக, கோயில்களும் பிராமணர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து விடுபட்டன.

Bunch of petitions filed in the Kerala High Court challenging the devaswom board’s notification that only Kerala Brahmins should apply for the post of chief priest at Sabarimala.