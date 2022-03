பரபரப்பு! கேரளாவில் கால்பந்து போட்டியின் போது சரிந்து விழுந்த பார்வையாளர் அரங்கம்.. பலர் படுகாயம்

Thiruvananthapuram

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் உள்ளூர் கால்பந்து போட்டிக்காக அமைக்கப்பட்ட தற்காலிக பார்வையாளர் அரங்கம் சரிந்து விழுந்ததில் 200க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்து உள்ளனர்.

கேரள மாநிலம் மலப்புரம் மாவட்டத்தின் பூங்கோடு பகுதியில் உள்ள எல்.பி. பள்ளி மைதானத்தில் அகில இந்திய எழுவர் கால்பந்து தொடர்போட்டி நடைபெற்று வந்தது.

இதனை அப்பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள் பார்வையிடுவதற்காக மைதானத்தை சுற்றிலும் தற்காலிகமான பார்வையாளர் அரங்கம் அமைக்கப்பட்டு இருந்தது.

ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓய்வு கிடையாது! அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு! திட்டப்பணிகள் பற்றி குடைந்தெடுத்த துரைமுருகன்!

English summary

More than 200 people have been injured in the collapse of a make shift spectator stadium set up for a local football match in Kerala.