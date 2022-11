ஷாரோன் கொலை பகீர் : 'விஷ பாட்டில்' புதருக்குள் போன மர்மம்.. சிக்கிய 2 பேர்.. கிரீஷ்மாவுக்கு உடந்தை!

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம் : காதலனுக்கு விஷம் கொடுத்து கொலை செய்த விவகாரத்தில் அடுத்தடுத்து அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த வழக்கில் காதலி கிரீஷ்மாவை தொடர்ந்து மேலும் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ஷாரோனை கொல்ல கிரீஷ்மா கஷாயத்தில் பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை கலந்து கொடுத்த நிலையில், விஷ பாட்டிலை ஜன்னல் வழியாக வீசியுள்ளார். அந்த பாட்டில் அங்கேயே கிடந்த நிலையில், போலீசாரின் விசாரணை தொடங்கியதும், கிரீஷ்மாவின் மாமா அதனை எடுத்து புதரில் ஒளித்து வைத்துள்ளார்.

மேலும், கிரீஷ்மாவுக்கு பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை வாங்கிக் கொடுத்ததும் மாமா நிர்மல் குமார் தான் என விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. கஷாயத்தை தாய் சிந்து வாங்கிக் கொடுத்துள்ளார்.

Shocking information has been revealed in the matter of girl killing her boyfriend. Two more people have been arrested after Greeshma. The investigation revealed that it was uncle Nirmal Kumar who bought the pesticide for Greeshma.