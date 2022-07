Gender Dysphoria.. விமானம் ஓட்ட தடை.. டிஜிசிஏவுக்கு எதிராக இந்தியாவின் முதல் திருநம்பி விமானி வழக்கு

Thiruvananthapuram

oi-Jaya Chitra

திருவனந்தபுரம்: இந்தியாவின் முதல் திருநம்பி விமானியான ஆடம் ஹாரி, மருத்துவ பரிசோதனைகளைக் காரணம் காட்டி, டிஜிசிஏ தன்னை விமானியாக தகுதியற்றவர் எனப் புறக்கணித்ததற்கு எதிராக கேரளாவில் வழக்குத் தொடர்ந்துள்ளார்.

மூன்றாம் பாலினத்தவரும் கல்வி, வேலைகளில் முன்னுரிமை பெறும் விதமாக, ஒவ்வொரு மாநில அரசும் பல்வேறு திட்டங்களை வகுத்து செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்தி, மூன்றாம் பாலினவத்தவரும் சமூகத்தில் தங்களுக்கென நல்லதொரு அங்கீகாரத்தைப் பெற்று வருகின்றனர். ஆனால் எல்லா சமயங்களிலும் இது சாத்தியமாகி விடுவதில்லை. இதற்காக பல்வேறு சோதனைகளை அவர்கள் கடக்க வேண்டி இருக்கிறது.

இந்தியாவின் முதல் திருநம்பி விமானியான ஆடம் ஹாரியின் சோகக்கதையும் அதில் ஒன்று. விமானியாக தகுதியற்றவர் என டிஜிசிஏ தெரிவித்ததையடுத்து தற்போது உணவு டெலிவரி செய்யும் நபராக வேலை பார்த்து வருகிறார் ஆடம் ஹாரி.

English summary

India's first transgender pilot, the 23-year-old Adam Harry, has been declared unfit for flying an aircraft by the Director-General Civil Aviation (DGCA), However, transpersons need medical support for their entire life. With no choice left except to seek legal recourse, Harry now works as a food delivery boy.