சிலிர்க்குது! பீடி சுற்றும் சிறுவன் டூ அமெரிக்க நீதிபதி! தடைகளை உடைத்த "தனி ஒருவனின்" அசாத்திய பயணம்

Thiruvananthapuram

oi-Jackson Singh

திருவனந்தபுரம்: வறுமையின் பிடியால் பள்ளிக்கு செல்ல முடியாமல் பீடி சுற்றும் வேலைக்கு சென்ற சிறுவன், இன்று அமெரிக்காவில் நீதிபதியாக இருக்கிறார் என்று சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? ஆம், கேரளாவில் 2 வேளை சாப்பாடு கூட கிடைக்காமல் இருந்த சிறுவன்தான் இப்போது அமெரிக்க நீதிமன்றம் ஒன்றில் நீதிபதியாக பணிபுரிந்து வருகிறார்.

வாழ்க்கையில் ஏற்படும் தடைகளை கண்டு மனம் தளர்ந்துவிடாமல், கடினமான முயற்சித்தால் இந்த உலகில் அனைத்தும் சாத்தியம் என்பதைதான் இவரது வாழ்க்கை நமக்கு கற்றுக்கொடும் தாரக மந்திரம்.

கேரளாவில் ஒரு சாதாரண கிராமத்தில் பிறந்து, உலக வல்லரசான அமெரிக்காவில் நீதிபதியாக உயர்ந்த அந்த மனிதரின் அசாத்திய பயணம் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.

English summary

Can you believe that a boy who could not go to school due to poverty and went to work as a pedi, is today a judge in America? Yes, the boy who did not even get two meals a day in Kerala is now working as a judge in an American court.