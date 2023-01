அடி தூள்! அனைத்து கல்லூரி மாணவிகளுக்கும் மாதவிடாய் விடுமுறை கட்டாயம் - கேரள அரசு 'வாவ்' அறிவிப்பு!

Thiruvananthapuram

oi-Jackson Singh

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் உள்ள அனைத்து கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் பயிலும் மாணவிகளுக்கு மாதவிடாய் மற்றும் மகப்பேறு விடுமுறை அளித்து அம்மாநில அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

சமீபத்தில் கொச்சி அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் தங்கள் மாணவிகளுக்கு மாதவிடாய் விடுமுறை அறிவிப்பை வெளியிட்டதை அடுத்து, கேரள அரசும் இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது.

கேரள அரசின் இந்த அறிவிப்பு, உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் பயிலும் மாணவிகள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது.

English summary

Kerala government has issued an order to give menstrual and maternity leave to the female students studying in all the colleges and universities in the state.