ஒரு கோடிப்பே.. சுமை தூக்கும் தொழிலாளிக்கு அடித்த அதிர்ஷம்! ஓணத்தில் கோடீஸ்வரர் ஆன ராஜேஷ்!

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம் ; கேரள மாநிலம் கோட்டயம் அருகே கேரள அரசின் லாட்டரி டிக்கெட்டில் 1 கோடி ரூபாய் பரிசுத்தொகையை வென்ற மூட்டை தூக்கும் கூலித் தொழிலாளிக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

தமிழகத்தில் லாட்டரி சீட்டுகளுக்கு அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தின் போது தடைவிதிக்கப்பட்டது சிலர் தங்கள் ஊழியத்தை பெரும்பாலும் லாட்டரி சீட்டுக்கு செலவிட்டு வருவதாக எழுந்த புகாரை அடுத்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது.

ஆனாலும் தமிழகத்தில் தற்போது மறைமுகமாக லாட்டரி சீட்டுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. லாட்டரி மூணு நம்பர் லாட்டரி உள்ளிட்ட பெயர்களில் விற்கப்படும் இந்த லாட்டரி டிக்கெட் சட்டவிரோதமாக விற்கப்படுவது நடந்து வருகிறது.

Congratulatory messages are pouring in for a laborer who has won a prize of Rs 1 crore in the Kerala government lottery ticket near Mallapuram, Kerala