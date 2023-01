"ப்ளீஸ்.. என் பேர சொல்லிடாதீங்க.." லாட்டரியில் ரூ.10 கோடி வென்றவர் கெஞ்சல் - காரணத்தை கேளுங்க!

Thiruvananthapuram

oi-Jackson Singh

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் அண்மையில் நடைபெற்ற லாட்டரி குலுக்கலில் முதல் பரிசான ரூ.10 கோடியை பெற்ற அதிர்ஷ்டசாலி ஒருவர் தனது பெயர் உள்ளிட்ட எந்த விவரங்களையும் வெளியிட வேண்டாம் என லாட்டரி நிறுவனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்.

ரூ.10 கோடி பெற்ற அதிர்ஷ்டசாலியை கண்டுபிடிக்க பத்திரிகையாளர்களும், பொதுமக்களும் வலைவீசித் தேடி வரும் நிலையில், அவர் இவ்வாறு கூறியிருக்கும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதற்காக அவர் கூறிய காரணத்தை பரிசீலித்த கேரள லாட்டரித் துறையும் அவரது பெயரை வெளியிட வேண்டாம் என்ற முடிவுக்கு வந்துள்ளது.

'ஓ' இதுதான் அதிர்ஷ்ட தேவதை கண் திறக்கிறதோ? 2 மாதங்களில் 2 முறை லாட்டரி பரிசு..16 கோடியை அள்ளிய பெண்

English summary

A lucky winner of the first prize of Rs 10 crore in the recent lottery draw in Kerala has requested the lottery company not to disclose any details including his name.