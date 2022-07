கடன் பிரச்சினை.. கனவு வீட்டை விற்க நினைத்தவருக்கு லாட்டரியில் ஒரு கோடி பரிசு!

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் கடன் பிரச்சினையால் ஆசையாக கட்டிய வீட்டை விற்க நினைத்து கவலையில் இருந்தவருக்கு, கடைசி நேரத்தில் லாட்டரியில் ஒரு கோடி ரூபாய் பரிசுத் தொகை கிடைத்த சம்பவம் ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வாழ்க்கை எந்தவொரு நொடியிலும் சந்தோசமானதாக மாறும் என்ற நம்பிக்கையில்தான் இங்கு பலரது வாழ்க்கைச் சக்கரமே சுழன்று கொண்டிருக்கிறது. எல்லோருக்கும் அந்த நம்பிக்கை மெய்யாகி விடுவதில்லை என்றபோதும், ஒரு சிலர் இதில் விதிவிலக்கு.

ரூ. 45 லட்சம் கடனுக்காக ஆசை ஆசையாய் பார்த்துக் கட்டிய சொந்த வீட்டை விற்க நினைத்தவருக்கு, கடைசி நேரத்தில் லாட்டரியாய் அதிர்ஷ்டம் அடித்த கதை மக்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.



A Kerala man who decided to sell his house to pay off his debt of Rs 50 lakh was shocked when he won a Rs 1 crore lottery.