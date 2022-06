‘10வது பாஸாகிறது அவ்ளோ ஈஸியில்லை’.. பிளக்ஸ் வைத்து தன்னைத்தானே பாராட்டி கொண்ட மாணவர்!

Thiruvananthapuram

oi-Jaya Chitra

திருவனந்தபுரம்: பத்தாம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றதற்காகத் தன்னைத் தானே பாராட்டி கேரள மாணவர் ஒருவர் பிளக்ஸ் போர்ட் வைத்துள்ள புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலாகி ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

'உன்னையெல்லாம் யாரு மதிக்கப் போறாங்க.. உன்னை நீயே மதிச்சாத்தான் உண்டு..' என கவுண்டமணி, ஒரு படத்தில் தன் படத்திற்கு தானே மாலை போட்டு மரியாதை செய்வார். ஏறக்குறைய இந்தச் செய்தியும் அப்படிப்பட்டதுதான்.

தங்கள் பள்ளியிலேயே முதலிடம் பிடித்த, மாவட்ட அளவில் முதலிடம் பிடித்த மாணவ, மாணவியருக்கு என பள்ளி நிர்வாகமும், டியூசன் செண்டர்களும் பாராட்டி பேனர் வைத்துக் கொண்டிருக்க, 'நீங்க என்னை பாராட்டாட்டி என்ன? என்னை நானே பாராட்டிக்கிறேன்..' என தனக்குத் தானே பிளக்ஸ் வைத்து இணையத்தில் பிரபலமாகி இருக்கிறார் கேரள மாணவர் ஒருவர்.

English summary

A teenager from Kerala has impressed the Education minister of the state by installing a flex board outside his home to congratulate himself on passing the Class X board exam.