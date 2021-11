சபரிமலை பிரசாதம் பற்றி வதந்தி பரப்பினால் கடும் நடவடிக்கை - திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு அறிவிப்பு

Thiruvananthapuram

oi-Jeyalakshmi C

திருவனந்தபுரம்: சபரிமலை தேவஸ்தானத்தின் அரவணப் பிரசாதத்திற்கு எதிராக பொய் பிரச்சாரம் செய்யும் சில இணையதளங்கள் மற்றும் சில ஊடகங்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து குற்றவாளிகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க கோரி சபரிமலை செயல் அலுவலர் சன்னிதானம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்

சபரிமலை தேவஸ்தானத்தின் முக்கிய பிரசாதமான அரவணப் பாயசம் மற்றும் அதன் தயாரிப்பு முறை குறித்து சமீப நாட்களாக சில இணையதளங்கள் மற்றும் சில ஊடகங்களில் பரவி வரும் பொய் பிரச்சாரம் திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டின் கவனத்திற்கு வந்துள்ள நிலையில் அறிக்கை ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது..

சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் வினியோகிக்கப்படும் அரவணப் பாயசத்திற்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்படும் பிரச்சாரங்கள் தவறானவை என்றும், உண்மைக்குப் புறம்பானது என்றும் திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுபோன்ற கேவலமான மற்றும் அவதூறான செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டத்தின் கீழ் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு ஆணையாளர் தெரிவித்துள்ளார். சட்ட நடவடிக்கைகளின் முழுப்பொறுப்பும் இது போன்ற பொய்ப் பிரச்சாரங்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு மட்டுமே இருக்கும் என தேவசம் போர்டு ஆணையாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Sabarimala Executive Officer has lodged a complaint with the Sannidanam Police Station seeking action against the culprits by filing a case against some websites and some media outlets which are spreading false propaganda against the Aravan offerings of the Sabarimala temple.