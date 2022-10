புது புது வழிகளில் கொலைகள்.. கலங்கும் கேரளா.. திரிஷ்யம் பாணியில் மைத்துனரை வீட்டில் புதைத்த மச்சான்!

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் தனது மனைவியின் தம்பியை 'திரிஷ்யம்' பட பாணியில் அவரது மச்சான் கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முதலில் விபத்து என போலீஸாரால் கருதப்பட்ட சம்பவம், பிறகு திட்டமிட்ட கொலை எனத் தெரியவந்துள்ளது.

இந்தக் கொலையில் ஈடுபட்ட நபரை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர். தற்போது கேரளா முழுவதும் இந்த சம்பவம் தான் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. நாட்டில் எல்லா பகுதிகளிலும் கொலைகள் அரங்கேறுவது வழக்கமானது தான். ஆனால், நாட்டின் மற்ற மாநிலங்களை விட கேரளாவில் சமீபகாலமாக மிகவும் வித்தியாசமான முறையில் கொலைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

A man was murdered in kerala in the style of movie Drishyam. In Police investigation it was revealed that he was murdered by his brother in law.