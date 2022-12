விவாகரத்து: ஓராண்டு காத்திருப்பு தேவையா? இது அரசியலமைப்புக்கு எதிரானது..கேரளா ஐகோர்ட் உத்தரவு

Thiruvananthapuram

oi-Nantha Kumar R

திருவனந்தபுரம்: ‛‛பரஸ்பர சம்மத்துடன் விவாகரத்து கோரி வழக்கு தொடருபவர்கள் ஓராண்டு காத்திருப்பது என்பது அரசியல் சட்டத்துக்கு எதிரானது. திருமண பந்தத்தில் இணைந்தவர்களின் நலன் கருதி இந்தியாவில் ஒரே மாதிரியான திருமண சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும்'' என மத்திய அரசுக்கு கேரளா உயர்நீதிமன்றம் பரிந்துரை செய்துள்ளது. மேலும் குடும்ப நல நீதிமன்றத்துக்கும் அதிரடியாக உத்தரவு போட்டது.

கேரளாவை சேர்ந்த இளைஞரும், இளம் பெண்ணும் கடந்த ஜனவரி மாதம் 30ம் தேதி திருமணம் செய்து கொண்டனர். இவர்கள் 2 பேரும் கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்தவர்கள். திருமணம் ஆன புதிதில் இருவரும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தனர்.

அதன்பிறகு சிறிது நாட்களில் இருவருக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது. திருமண வாழ்வை இணைந்து முன்னெடுக்க இருவரும் விரும்பவில்லை.

அரிய வகை பறவை.. அழியவில்லை.. ஆஹா மீண்டும் கண்ணெதிரே தோன்றினாள்! ஆய்வாளர்கள் மகிழ்ச்சி

English summary

It is against the constitution to wait one year for those who file for divorce by mutual consent. The Kerala High Court has recommended to the central government that a uniform marriage law should be introduced in India for the benefit of those who are united in marriage.