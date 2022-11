ஓரங்கட்டப்படும் சசி தரூர்?.. 'யாருக்கும் பயப்பட மாட்டேன், என்னைக் கண்டும் பயப்படாதீங்க' என பதில்

Thiruvananthapuram

oi-Mani Singh S

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் சசி தரூர் மலபார் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்வது அம்மாநில காங்கிரஸ் தலைவர்கள் இடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில், அவர்களுக்கு பதில் அளிக்கும் வகையில் நான் யாருக்கும் பயப்பட மாட்டேன் என்னைக் கண்டும் பயப்பட வேண்டாம் என சசி தரூர் தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் பதவிக்கான போட்டியில் மல்லிகார்ஜூன கார்கேவை எதிர்த்து சசி தரூர் போட்டியிட்டார்.

எனினும், சசிதரூர் தோல்வி அடைந்தார். தேர்தலுக்கு வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ததில் இருந்தே சசி தரூருக்கு பெரிதாக நிர்வாகிகள் மத்தியில் ஆதரவு இல்லாமலே இருந்தது.

English summary

Sasi Tharoor's visit to Malabar in Kerala has caused displeasure among Congress leaders in the state. In this case, Sasi Tharoor has said that in order to answer them, I will not be afraid of anyone, but do not be afraid of me.