துபாய் சென்ற பினராயி! கட்டுக்கட்டாக பேக்கில் பணம்! ‘தங்க கடத்தல்’ ஸ்வப்னா சுரேஷ் பரபர வாக்குமூலம்!

திருவனந்தபுரம் : 2016ஆம் ஆண்டு துபாய்க்கு பயணம் மேற்கொண்ட கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயனுக்கு கட்டுக்கட்டாக ரூபாய் நோட்டுகள் அடங்கிய பை அனுப்பப்பட்டதாக கேரளா தங்க கடத்தல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட ஸ்வப்னா சுரேஷ் பரபரப்பு வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்

கடந்த ஆண்டு ஜூலை 5-ம் தேதி திருவனந்தபுரம் விமான நிலையத்தில் ஐக்கிய அரபு அமீரக தூதரகத்தின் பெயரில் வந்த பார்சல்களில் 13.82 கோடி மதிப்பிலான தங்க கட்டிகள் கடத்தி வரப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இதுவரை தூதரக தொடர்புள்ள எந்தவொரு கடத்தல் நிகழ்வும் இதற்கு முன் இந்தியாவில் நடைபெற்றதில்லை என்பதால் தங்க கடத்தல் சம்பவம் கேரளாவை மட்டுமல்லாமல் நாட்டையே புரட்டி போட்டது.

