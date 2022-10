அதானி வசம் சென்ற திருவனந்தபுரம் விமான நிலையம்.. உறுதி செய்த உச்சநீதிமன்றம்! கேரள அரசுக்கு பின்னடைவு

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவின் திருவனந்தபுரம் சர்வதேச விமான நிலையத்தை பராமரிக்கும் பொறுப்பு அதானி நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருப்பது சரிதான் என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

ஏற்கெனவே கேரள உயர்நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு தொடுக்கப்பட்டபோது இதே கருத்தை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்திருந்த நிலையில் தற்போது உச்சநீதிமன்றம் இதனை உறுதி செய்திருக்கிறது.

இந்த வழக்கில் கேரள அரசின் வாதத்தை நீதிமன்றம் நிராகரித்துள்ளது.

