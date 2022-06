ஒன்னுமே இல்ல.. எதுக்குயா மூடனும்! கடுப்பான விஸ்வா! ’படுத்திருக்கும்’ போதே பெட்டோடு தூக்கிய போலீஸ்..!

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : கேரளாவில் திருட சென்ற கடையில் எதுவும் கிடைக்காததால், விரக்தியில் கடைக்காரருக்கு கடிதம் எழுதி வைத்து சென்ற திருடனின் குறிப்பு சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவிய நிலையில், அத்திருடனை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

கேரள மாநிலம் வயநாட்டில் ,குந்நங்குளம் என்னும் பகுதியில் உள்ள அடுத்தடுத்த 3 கடைகளில் திருடன் ஒருவன் கடந்த 10-ம் தேதி திருட முயன்றுள்ளார்.

இதில் இரண்டு கடைகளிலிருந்து திருடிய திருடன் பணத்துடன் பக்கத்தில் இருந்த ஆண்களுக்கான ஆடை கடையில் திருட கடையின் முன்பக்க கண்ணாடி கதவை உடைத்துவிட்டு உள்ளே சென்றுள்ளார்.

English summary

Police in Kerala have arrested a thief for allegedly writing a letter to a shopkeeper in frustration as nothing was found in the shop he went to steal.