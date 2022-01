வெளிநாட்டில் வேலை பார்ப்பவர்களின் மனைவிகள்தான் குறி.. உல்லாசம் + வசூல்.. 2 பேர் அதிரடி கைது

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : வெளிநாட்டில் பணிபுரியும் நபர்களின் மனைவிகளை குறிவைத்து அவர்களை ஏமாற்றி உல்லாசமாக இருந்ததோடு பணம் பறித்து மோசடி செய்த நபர்களையும் பெற்ற குழந்தைகளை தவிக்க விட்டு மோசடி நபர்களுடன் பல இடங்களில் சுற்றித்திரிந்த இரு பெண்களையும் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரம் அருகே கள்ளம்பலம் பள்ளிகல் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜீமா. இவரது கணவர் சவுதி அரேபியாவில் பணிபுரிந்து வரும் நிலையில் மூன்று குழந்தைகளுடன் வசித்து வந்தார்.

இதேபோல கேரளா மாநிலம் இளமாடு பகுதியைச் சேர்ந்த நாஸியா என்பவரது கணவர் சவுதி அரேபியாவில் பணிபுரிந்து வரும் நிலையில் இரண்டு குழந்தைகளுடன் வசித்து வந்தார்.

அடுத்த 2 வாரம் ரொம்ப முக்கியம்.. கவனமா இருங்க.. தமிழ்நாடு அரசு தந்த எச்சரிக்கை.. என்ன காரணம்?

English summary

Police have arrested two men for targeting the wives of people working abroad, cheating on them out of money, and have rescued two women who were left to fend for themselves after leaving their children behind.