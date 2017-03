ஆதாரே ஆதாரம்.. 3 மாநிலங்களில் மதிய உணவு திட்டத்தில் 4.4 லட்சம் போலி மாணவர்கள்! ஷாக் ரிப்போர்ட்

மதிய உணவு திட்டத்தில் 4.4 லட்சம் மாணவர்கள் பயனடைவதாக போலி கணக்கு காட்டியது ஆதார் எண்ணை கட்டாயப்படுத்தியதால் அம்பலமானதாக தகவல்கள் வெளியாகின்றனர்.

English summary

The 12-digit Aadhaar number has helped states strike off 4.4 lakh “ghost students” from schools across Jharkhand, Manipur and Andhra Pradesh, for whom the government had been earmarking funds under the mid-day meal scheme.