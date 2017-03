சசிகலாவிற்கு அதிகாரமில்லை.... மதுசூதனன் அதிகாரத்தை உறுதிப்படுத்த கேட்டுள்ளோம்- ஓபிஎஸ்

அதிமுகவில் பொதுச் செயலாளர் பதவி காலியாக உள்ளதால், அதற்கு அடுத்த பொறுப்பில் உள்ள அவைத்தலைவர் மதுசூதனனின் அதிகாரத்தை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் தேர்தல் ஆணையத்திடம் ஓபிஎஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

ADMK's Presidium Chariman Madhusudhunan's rights to be ensured, two leaves symbol only for us, appointment of Sasikala as ADMK's General Secretary is invalid, demands O.Panneer selvam and his team to Chief Election Commissioner in Delhi.