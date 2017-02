Exclusive: 3 நீல நிற சேலை, 1 தட்டு, 1 சொம்பு.. சசிகலாவுக்காக ரெடியாகிறது பரப்பன அக்ரஹாரா சிறை

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் என்ற பதவிக்காக சிறைக்குள் சசிகலாவுக்கு சிறப்பு வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்படமாட்டாது. தலையணை, படுக்கை விரிப்பு, போர்வை ஆகியவையும் பிற கைதிகளை போலவே இவர்களுக்கும் வழங்கப்படும்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Do you know What are the facilities will be given to Sasikala at inside the jail?