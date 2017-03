அஸ்ஸாமில் துப்பாக்கிச் சுடும் போட்டியில் சாதனை படைத்த தூத்துக்குடி எஸ்.பி.

அஸ்ஸாம் மாநிலம் குவஹாத்தியில் நடைபெற்ற அகில இந்திய துப்பாக்கிச் சுடும் போராட்டத்தில் தமிழகத்தில் இருந்து பங்கேற்ற தூத்துக்குடி மாவட்ட எஸ்.பி.யான அஸ்வினி எம்.கோட்னீஸ் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றுள்ளார்.

Aswin M Kotnis, Thoothukudi District Superintendent of Police, has won silver medal in the All India rifle shooting competition held for police in Assam and Guwahati. It is the first time that a police officer from Tamil Nadu has won a medal in this competition.