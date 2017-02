100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம்.. 150 நாள்களாக மாற்றம்!

கிராமப்புற வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் 100 நாள்கள் வழங்குப்பட்டு வந்த வேலைவாய்ப்பு தற்போது 150 -ஆக உயர்த்த மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.

English summary

Mahatma Gandhi Rural employment scheme is now changed into 150 days.