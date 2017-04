4 மாநிலத்தில் 50 வழக்குகள்- நடிகை லீனா மரியாபாலின் காதலன்- அதிரவைக்கும் தினகரனின் புரோக்கர் சுகேஷ்!

டெல்லியில் சிக்கிய டிடிவி தினகரனின் புரோக்கர் சுகேஷின் மறுபக்கம் அதிரவைக்கிறது. இவர்தான் மெட்ராஸ் கபே படத்தில் நடித்த நடிகை லீனாவின் காதலன்.

English summary

Today Sukesh Chandrasekar is all over the news for allegedly trying to help Sasikala Natarajan's nephew T T V Dinakaran bribe Election Commission of India officials to bag the two leaves symbol of the AIADMK.