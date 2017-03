தமிழக எதிர்த்தும் பலனில்லை.. நெல்லை, நாமக்கல், வேலூரில் நீட் தேர்வு மையங்கள் அமைக்கிறது மத்திய அரசு

ஏற்கனவே நாடு முழுக்க 80 நகரங்களில் நீட் தேர்வு கடந்த ஆண்டு நடத்தப்பட்டது. இம்முறை, மாணவர்கள் பலன்பெற மேலும் 23 நகரங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த வருடம் 103 நகரங்களில் நீட் தேர்வு நடைபெற உள்ளது

#NEET 2017 will be conducted from 23 new cities in the country @JPNadda #CBSE pic.twitter.com/hTsdmobfW0

English summary

NEET 2017 will be conducted from 23 new cities in the country says, union minister Prakash Javadekar‏.