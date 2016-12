நீட் தேர்வை கட்டாயமாக்கியது மத்திய அரசு… தமிழ் உள்பட 8 மொழிகளில் தேர்வு எழுதலாம்

நீட் தேர்வை கட்டாயமாக்கிய மத்திய அரசு தமிழ் உள்பட 8 மொழிகளில் தேர்வு எழுதலாம் என்று அறிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 10:27 [IST]

English summary

NEET for admission in medical colleges will be held in eight languages including Tamil, Telugu for the academic year 2017-18.